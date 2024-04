Movida a Latina, un’attività del centro sanzionata dalla polizia

Con l’approssimarsi della stagione estiva, gli agenti della Questura di Latina hanno intensificato la specifica attività di controllo circa il possesso dei requisiti di legge di alcuni locali pubblici della cosiddetta movida.

I controlli, condotti da personale specializzato della Divisione polizia amministrativa, hanno accertato che un locale del centro del capoluogo stava dando luogo ad una attività nonostante fosse privo della prescritta segnalazione certificata di inizio, ed era inoltre sprovvisto della relazione tecnica relativa all’impatto acustico.





Era infatti in corso in corso di svolgimento un pubblico spettacolo con musica ad alto volume e, pertanto, il titolare è stato sanzionato per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell’ispezione.