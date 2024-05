Nuovo servizio straordinario “Alto Impatto” a Sezze

Nel pomeriggio di venerdì, la Questura di Latina ha coordinato uno specifico servizio straordinario interforze ad “Alto impatto”, finalizzato “a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali nel territorio di Sezze“, in conformità a quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica anche a seguito dei noti fatti dello scorso 28 aprile, quando una ragazza venne attinta da un colpo d’arma da fuoco vagante.

Le specifiche attività di controllo, volte a soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, sono state effettuate da pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, unitamente a equipaggi di Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale ed hanno consentito di identificare 190 persone, delle quali 18 straniere. Sono stati inoltre controllati 147 veicoli e un esercizio commerciale.





Nella circostanza, sono state elevate cinque contestazioni per violazioni al Codice della Strada, tutte per omessa presentazione alla prescritta revisione, con conseguente sospensione dalla circolazione dei relativi veicoli.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l’identificazione di 22 individui gravati da pregiudizi di polizia.

Le attività sono poi proseguite fino all’una di sabato, con un capillare controllo a cura dell’Arma dei carabinieri.

“Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio nell’intera provincia”, rimarca la Questura.