Il convegno sull’immigrazione organizzato da FdI Latina il 18 Aprile

Il 18 aprile 2024 alle ore 17.30, si terrà, presso il circolo cittadino di Piazza del Popolo, il convegno dal titolo “Lotta agli sbarchi: operazione verità” organizzato da Fratelli d’Italia Latina, in collaborazione con il Dipartimento Immigrazione nazionale.

Verranno illustrati gli interventi del Governo di Giorgia Meloni per fermare la pressione migratoria che per anni ha messo a dura prova servizi sociali e infrastrutture italiane, generando tensioni sociali e conflitti. Sarà l’occasione per smentire la propaganda immigrazionista della sinistra, con cifre e fatti concreti.

A introdurre i lavori sarà il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI; sono previsti i saluti istituzionali di Elena Palazzo (Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio); Vittorio Sambucci (vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio) ed Enrico Tiero (presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio).