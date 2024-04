Itri, apre oggi l’area di sgambamento cani

È con grande entusiasmo che oggi, alle 17, apre al pubblico l’attesa area per sgambamento cani nella zona Giovenco di Itri. Questo spazio verde e recintato è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze degli amici a quattro zampe e dei loro fedeli compagni umani.

L’area per sgambamento cani offre un ambiente sicuro e spazioso in cui i cani possono correre, giocare e socializzare. Situata vicino alle abitazioni, è la soluzione ideale per quei padroni e cani che vogliono allontanarsi dalle mura domestiche e godersi un po’ di libertà all’aria aperta.





L’Amministrazione Comunale di Itri ha affisso cartelloni informativi nell’area, contenenti tutte le regole e i divieti da seguire. Si prega di leggerli attentamente e di fare la propria parte per mantenere l’area pulita e sicura per tutti.