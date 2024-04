Il cantante Fabrizio Moro a San Felice Circeo

La Riviera d’Ulisse e il litorale del basso Lazio tornano a pullulare di vip che vengono a visitare le bellezze del territorio e ad assaporare i gusti e i profumi del mare.

Nei giorno scorsi, è stato a San Felice Circeo il cantante Fabrizio Moro che ha pranzato al ristorante “Locanda degli artisti”, concedendosi anche qualche scatto con lo staff, poi ripubblicato sui social del locale.





Non è la prima volta, e sicuramente non sarà l’ultima che alcuni protagonisti del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo, scelgono per gite fuori porta, o per le proprie vacanze, il territorio del litorale pontino.