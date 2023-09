Foibe, la Corsa del Ricordo anche a San Felice Circeo

La Corsa del Ricordo domenica ha vissuto un’altra memorabile giornata di sport e di aggregazione, riaccendendo ancora una volta i riflettori sulla tragedia delle foibe e sull’esodo delle popolazioni italiane dalla Dalmazia, da Fiume e dall’Istria. Per la prima volta la gara, ideata promossa ed organizzata da Asi e sostenuta dalla ANVGD, ha fatto tappa a San Felice Circeo e Novara. Si è corso in riva al mare nel litorale pontino, mentre nella cittadina piemontese la gara si è dipanata proprio nel cuore del Villaggio Dalmazia, dove subito dopo la guerra si insediarono molti nostri connazionali in fuga dalle loro case. “In entrambe le location – sottolineano gli organizzatori – fondamentale la volontà degli amministratori locali che hanno fortemente voluto sposare il progetto di questa manifestazione, che ha ormai raggiunto una risonanza nazionale”. Sia a San Felice Circeo che a Novara, si è disputata la Corsa del Ricordo For Woman, organizzata grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport e dedicata a Norma Cossetto. Il prossimo appuntamento con la Corsa del Ricordo sarà il prossimo 5 novembre a Trieste, altra storica piazza della manifestazione e città simbolo dell’esodo delle popolazioni Giuliano/Dalmate.

A SAN FELICE CIRCEO SUCCESSO PER CIUMACOV E MONTAGNIN

Correre in riva al mare, in una giornata baciata dal sole, è stato il regalo più bello per gli oltre 120 atleti che hanno voluto dire ‘presente’ alla prima edizione della Corsa del Ricordo di San Felice Circeo. E’ stata la giornata di sport perfetta, quella organizzata da Asi e curata sotto il profilo tecnico dalla Old Stars Ostia di Ferdinando Colloca e Salvatore Nicosia, che non hanno trascurato il minimo particolare perché tutto andasse per il meglio. Un percorso particolarmente suggestivo, che ha costeggiato le rive del Tirreno, e al contempo veloce sul quale si sono dati battaglia i runners del sud pontino, ma anche molti provenienti da Roma e da altre città del Lazio, con oltre il 20% di presenza femminile.





Un atleta di spessore quello che iscrive per primo il proprio nome nell’albo d’oro maschile, Alexandru Ciumacov, ventiseienne tesserato per la RCF Roma Sud che ha stracciato la concorrenza presentandosi da solo al traguardo in 32’ 47”. Alle sue spalle Maurizio Vitolo, un 0ver 50 che continua a stupire sulle strade di tutta Italia, che ha chiuso il 34’36”. Al terzo posto Pietro Carbotti della Runners Team Colleferro in 35’08”.

Altrettanto significativo il nome della vincitrice assoluta della Corsa del Ricordo For Woman, Giulia Montagnin, capitano delle Fiamme Gialle, tesserata per la Oso e già vincitrice della Corsa del Ricordo di Roma del 2022, che ha completato le sue fatiche in 38’00”, al secondo posto Alessandra Sardellitti della Endurance Training in 40’14”. Terzo gradino del podio Giovanna Ungania (Altetica La Sbarra) in 41’ 22”.

Al successo della tappa del Circeo hanno contribuito fattivamente i volontari della Protezione Civile e il motoclub i Neroniani che hanno garantito, insieme alla Polizia Municipale, la sicurezza degli atleti sul percorso.

Presenti e partecipi all’evento gli assessori del Comune di San Felice Circeo Felice Capponi e Francesca Mastracci che hanno avuto parole d’elogio nei confronti degli organizzatori. In rappresentanza dell’Assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, presente alla partenza Emanuele Zambon.

“Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione a San Felice Circeo perché ne riconosciamo l’alto valore storico e culturale. Nel prossimo futuro vogliamo portare a correre qui tanti runners-ha sottolineato l’assessore allo sport Felice Capponi-stiamo già pensando alla prossima edizione nella quale, sono certo, i numeri dei partecipanti aumenteranno in maniera esponenziale. La perfetta organizzazione di oggi invoglierà certamente molti ad iscriversi a quella che diventerà una classica del podismo laziale “.

ORDINE DI ARRIVO

Uomini

Alexandru Ciumacov-RCF Roma Sud 32’ 47” Maurizio Vitolo-Just Run 34’36” Pietro Carbotti-Runners Team Colleferro 35’08”.

DONNE

Giulia Montagnin-Old Stars Ostia 38’00” Alessandra Sardellitti Endurance Training 40’14’ Giovanna Ungania Altetica La Sbarra 41’22”

A NOVARA VINCONO GATTONI E RENIERO

Primo storico appuntamento anche a Novara per la Corsa del Ricordo. La manifestazione ha avuto come teatro il quartiere del Villaggio Dalmazia, animato positivamente dall’entusiasmo e dalla voglia di ricordare sportivamente l’esodo giuliano-dalmata.

La gara ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti impegnati su due percorsi, una competitiva di 10km e una non competitiva di 5km.

A vincere la gara maschile Marco Gattoni, atleta di Sport Project VCO che ha completato il percorso in 30’57’’, precedendo Alessandro Gentini (Atletica Santhià) con un distacco di circa 1 minuto e 15 secondi dal primo. Terzo posto per Nicola Vaiana (GS Fulgor Prato Sesia) che ha chiuso in 32’ 33.

Nella gara femminile, la Corsa dl Ricordo For Woman, ha trionfato Arianna Reniero dell’Atletica Stronese con il tempo di 35’44” secondi. Secondo posto per Cristina Tosello dell’Atletica Vigevano in 41’ 29”, terza piazza per Fulvia Corbella della Novara Che Corre in 42’ 35”.

In nome della sostenibilità e del ricordo, la Corsa del Ricordo di Novara ha poi utilizzato solo carta e materiale riciclabile per l’ambiente.

L’organizzazione della manifestazione ha deciso di eliminare gradualmente la plastica non solo quella monouso ma anche quella riciclabile per l’ambiente – grazie alla collaborazione con Acqua Novara.Vco che ha previsto l’installazione di un sistema di distribuzione dell’acqua tramite erogatore all’arrivo, eliminando così l’uso dei bicchieri di plastica al ristoro della 10 km. Un primo passo verso un evento plastic free.

In rappresentanza di Asi, al fianco degli organizzatori, il Presidente di Asi Piemonte Sante Zaza. Presenti il Vice Presidente della Fidal Piemonte Rino Barricella e la Consigliera Provinciale con Delega allo Sport Anna Chiara Iodice e l’Assessore allo Sport del Comune di Novara Ivan De Grandis che ha voluto fortemente la Corsa del Ricordo a Novara.

“Una grande giornata a cui tenevamo molto – ha comentanto De Grandis – mi sono impegnato personalmente a portare la Corsa del Ricordo anche a Novara perché lo sport deve veicolare temi importanti. Oggi sulle gambe degli atleti correvano pagine di storia significative. Il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi è ancora tanto, a partire dal coinvolgimento delle scuole del territorio. Ci vediamo alla prossima edizione!”.

ORDINE DI ARRIVO

Uomini

Marco Gattoni-Sport Project 30’ 57” Alessandro Centini-Atletica Santhia 32’ 12” Nicola Vaiana-Fulgor Prato Sesia 32’33”

Donne