L’incanto del Natale con il gran concerto dell’orchestra Xilon

Proseguono gli eventi della rassegna “Incanto di Natale”, organizzata dalla Pro Loco di San Felice Circeo e dal Comune in sinergia con diverse associazioni e realtà locali. Il prossimo appuntamento è in programma per il 16 dicembre alle ore 19:00 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Un concerto musicale a cura dell’orchestra Xilon, che ha già incantato il pubblico la scorsa estate sulle musiche di Ennio Morricone e attraverso le musiche da film.

Nel concerto del 16 dicembre, l’orchestra, con la voce solista di Viviana Ullo, farà vivere le emozioni del Natale attraverso le note, eseguendo brani della tradizione come “Tu scendi dalle stelle”, “Silent Night”, “Adeste Fideles”, “So this is Christmas”, ma anche colonne sonore (“Hallelujah”, “Beautiful that way”, “C’era una volta il west”). L’ingresso, come per le altre manifestazioni in calendario, sarà gratuito.