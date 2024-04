Occupazione di suolo pubblico, diversi i cittadini morosi

Il Comune di Minturno ha avviato una rigorosa campagna di verifica per contrastare gli evasori fiscali locali. Secondo le ultime stime, pare siano 64 i cittadini risultano inadempienti nei confronti del Municipio per quanto riguarda la Tosap, ovvero la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, relativa all’anno 2018.

Non tutti gli inadempienti sono completamente morosi; alcuni hanno saldato solo parzialmente l’importo dovuto. Tuttavia, le indagini condotte hanno rivelato che si tratta di una pratica abbastanza diffusa, che ha comportato una significativa perdita di entrate per l’ente locale. La somma non incassata rappresenta un considerevole danno finanziario, e l’amministrazione comunale è determinata a recuperarla.





L’obiettivo del Comune è chiaro: garantire che tutti i cittadini rispettino le norme fiscali. Non sono escluse eventuali ulteriori azioni per garantire il recupero delle somme in sospeso.