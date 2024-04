Truffano un gestore telefonico per avere la fibra a casa, denunciati

In una recente operazione condotta dai Carabinieri della stazione di Borgo Sabotino, due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di truffa in concorso. L’azione fraudolenta ha coinvolto un uomo di classe ’96, residente a Minturno, e una donna di classe ’93, residente a Latina.

Secondo le indagini, i due hanno agito con astuzia e inganno, raggirando un gestore di telefonia per ottenere un ingiusto profitto. Il loro modus operandi? Attivare e utilizzare una connessione fibra veloce presso l’abitazione della donna, situata proprio a Latina.





Ma la sorpresa sta nel fatto che si sono sostituiti a un cittadino classe ’96, residente in tutt’altra zona d’Italia.