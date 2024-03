Persone provenienti da Gaza, accolte dal presidente del Lazio

Perone provenienti dal fronte, dalla guerra nella striscia di Gaza sono arrivate a Roma, ieri, presso l’aeroporto di Ciampino per essere assistite da strutture sanitarie regionali.

Per questo, ad accoglierli c’era il presidente Francesco Rocca che ha spiegato : “Come Regione Lazio ci siamo messi subito a disposizione per fare la nostra parte in questa operazione che va ormai avanti da tempo, frutto della sinergia tra Istituzioni, per cui voglio ringraziare Ministero della Salute , Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale , Ministero della Difesa e la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross .