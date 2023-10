Guerra Israele-Palestina, presidio per la pace anche a Fondi

“Sono giorni molto dolorosi per ciò che sta accadendo tra il popolo israeliano e palestinese, trascinati in una catastrofe umanitaria senza precedenti”. Per questo le associazioni Anpi, Libera Sud Pontino, Circolo Arci Pata Pata, Spi-Cgil, Un Ponte per, Legambiente, Nadyr, Ubuntu e Obiettivo Comune hanno sentito il bisogno di unirsi e promuovere anche a Fondi per sabato 28 ottobre alle ore 10:30 in Piazza IV Novembre un presidio per la pace che si terrà in contemporanea in altri 9 comuni della provincia di Latina (Aprilia, Cisterna, Latina, Sezze, Roccagorga, Lenola, Gaeta, Formia, Minturno).

“Riteniamo che solo con il rifiuto della guerra e della violenza possiamo tutti impegnarci per costruire giustizia, rispetto dei diritti ed una pace duratura. Siamo vicini a tutta la popolazione che sta soffrendo, ai feriti, a chi è rimasto solo, a chi ha perso tutto, ricordando che questa sofferenza non è nuova ma si protrae da decenni, in una terra a cui è stata negata da sempre la pace”.





“Il nostro appello per la pace si rivolge anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affinché assuma la propria responsabilità di organo garante del diritto internazionale. Chiediamo l’immediato cessate il fuoco ed il rispetto del diritto umanitario, con l’impegno di convocare, con urgenza, una Conferenza di pace che risolva e applichi la formula dei ‘due Stati per i due Popoli’. Cittadini, associazioni, sindacati e partiti sono invitati a partecipare per riprenderci tutti insieme in mano la Pace”.