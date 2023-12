Mistero a Fondi, un Natale con echi di guerra: spuntano bandiere palestinesi in serie

Una notte di Natale accompagnata da un gesto simbolico che riporta direttamente alla guerra in corso a Gaza e alle atroci sofferenze vissute della popolazione civile. Nelle prime ore del 25 dicembre a Fondi sono comparse delle bandiere palestinesi, lasciate in bella vista in almeno tre punti del centro urbano, in due casi su tre associate a simboli religiosi cristiani.

Un vessillo rosso, nero, bianco e verde è comparso ai piedi dell’effigie di Gesù Cristo all’esterno della chiesa di San Paolo, nell’area del quartiere Portone della corte; un altro è stato adagiato proprio in prossimità della statua di Padre Pio nel giardinetto tra via Fucito e via Arnale Rosso; in piazza Martiri delle Foibe la bandiera della Palestina è invece comparsa in più esemplari, appesi a mo’ di gagliardetto attorno a una cabina elettrica.

Probabilmente una silenziosa dimostrazione di solidarietà pensata per far riflettere, messa in atto da una mano ignota: resta il mistero, infatti, su chi approfittando della ricorrenza che commemora la nascita di Gesù abbia piazzato le bandiere palestinesi.