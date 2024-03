Pupi Avati a Sabaudia: un dialogo che sorprende gli studenti della “Montalcini”

La presentazione del libro ‘L’Alta Fantasia’ di Pupi Avati, organizzata dall’Istituto omnicomprensivo ‘Giulio Cesare’ di Sabaudia, plesso delle scuole superiori ‘Rita Levi Montalcini’, è stata un successo sopra ogni aspettativa.

L’evento si è tenuto martedì mattina presso la sala San Francesco. Alla presentazione hanno partecipato l’assessore del Comune di Sabaudia ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Maria Pia Schintu, e il dirigente scolastico del Giulio Cesare, Miriana Zannella. Moderato da Riccardo Antonilli, l’incontro ha offerto agli studenti un’opportunità formativa unica, consentendo loro di interagire con l’autore e regista Pupi Avati e di approfondire il libro, che ha ispirato anche il suo film ‘Dante’.





Durante la mattinata gli studenti hanno posto domande pertinenti, esplorando diversi aspetti della vita e dell’opera di Avati. La presenza dell’assessore Schintu e della dirigente scolastica Zannella ha aggiunto valore all’evento, sottolineando l’importanza attribuita all’educazione e alla cultura a livello locale.

Le risposte fornite da Pupi Avati hanno arricchito il momento formativo, rendendo l’evento un’esperienza significativa per i tanti studenti partecipanti. “Una menzione speciale va allo stile di Avati nell’interagire con gli studenti”, sottolineano dall’istituto Giulio Cesare. “La sua capacità di comunicare in modo accessibile e non autoritario ha creato un ambiente informale e accogliente, suscitando un interesse positivo tra gli studenti che hanno apprezzato la sua autenticità e la volontà di condividere non solo il suo lavoro, ma anche aneddoti personali”.

Le docenti referenti del progetto, le professoresse Ida Nicoletti e Maria Grazia Federici, hanno evidenziato l’importanza di tale incontro nella crescita culturale dei ragazzi.