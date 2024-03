Giovane travolto mortalmente sull’Appia, investitore denunciato per omicidio stradale

Secondo le ricostruzioni stava attraversando l’Appia, quando è stato travolto e ucciso da un furgone. A perdere la vita un 21enne di origini albanesi, vittima di un drammatico investimento avvenuto intorno alle 5 di venerdì a Terracina, a non molta distanza dall’ospedale.

Il veicolo protagonista dell’incidente era condotto da un 61enne della provincia di Frosinone, residente a Ceccano. In un primo momento ha detto di non essersi accorto di aver impattato con il giovane, poi sarebbe tornato indietro rendendosi conto del suo corpo esanime tra i cespugli, allertando quindi i soccorsi e recandosi presso la Compagnia dei carabinieri per spiegare la sua versione dell’accaduto.





Risultato negativo ai test per l’individuazione di tracce di alcol e droga, il 61enne è stato denunciato per il reato di omicidio stradale. Proseguono, intanto, le indagini dei militari dell’Arma per cristallizzare l’effettiva dinamica del dramma.