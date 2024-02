Incidente mentre porta il nipote a scuola, muore un anziano

Ancora un incidente stradale con esiti mortali, in provincia di Latina. Si è verificato mercoledì mattina sulla Migliara 45, nel comune di Sezze, vedendo due auto scontrarsi all’altezza di un incrocio. A perdere la vita, il 77enne Cesare Abbate, del posto.

Viaggiava verso la frazione latinense Borgo Faiti, stava accompagnando a scuola il nipote, un minorenne poi trasferito in ospedale, ma le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Nulla da fare per il nonno, che non è escluso sia stato colto da un improvviso malore, per poi perdere il controllo della macchina.





Le ricostruzioni dell’accaduto sono state affidate agli agenti polizia stradale, impegnati sul luogo teatro del dramma insieme a personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia locale.