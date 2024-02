Si ballava senza autorizzazioni, sanzioni penali e amministrative alla titolare di un locale

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di specifica competenza della propria Squadra Amministrativa, la polizia della Questura di Latina ha effettuato un controllo presso un locale del capoluogo, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, dove era in corso una serata danzante.

All’interno erano presenti circa 300 persone, intente a ballare al ritmo di musica trasmessa da un dj e i poliziotti hanno potuto rilevare tutti gli elementi caratterizzanti un’attività di discoteca, quali biglietteria, ingresso contingentato, presenza di servizio di sicurezza, guardaroba, consolle e una pista da ballo ricavata spostando i divani.





Sono state inoltre riscontrate alcune carenze sotto il profilo della sicurezza, che hanno indotto gli agenti a interrompere l’evento, invitando le persone in esubero rispetto alla capienza a lasciare il locale, mentre gli altri avventori sono stati informati che avrebbero potuto fruire del solo servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Nei giorni seguenti sono proseguiti gli accertamenti sulla documentazione prodotta dalla titolare dell’attività, all’esito dei quali la stessa è stata denunciata alla Procura della Repubblica per violazioni inerenti la prevenzione degli incendi, la mancata presentazione della Scia antincendio, la mancata segnalazione dell’uscita di sicurezza e la mancanza delle certificazioni in materia di sicurezza. La stessa inoltre è stata sanzionata amministrativamente, perché priva di licenza per esercitare pubblici spettacoli.

“Nelle prossime settimane avranno luogo ulteriori analoghi controlli anche in provincia”, anticipano dalla Questura.