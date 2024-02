Camion sfonda guardrail e precipita per 40 metri, morto autotrasportatore pontino

Stava lavorando, quando il camion che guidava è improvvisamente finito fuori controllo, ha sterzato verso destra ed ha sfondato il guardrail, precipitando da un’altezza di circa 40 metri.

Un terribile incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio nel territorio di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, e costato la vita a un 53enne residente ad Aprilia, Gianfranco Cologgi.





L’autotrasportatore, al volante di un mezzo pesante intestato a una ditta dell’area di Milano specializzata in plastica compattata, si trovava lungo l’autostrada E45, procedendo in direzione sud. Nulla da fare per salvarlo.

Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle autorità, e nello specifico della polizia stradale. Al momento, non è escluso che Cologgi possa aver accusato un malore.