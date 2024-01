Incidente per il sindaco, probabilmente a seguito di un malore

Paura a Itri per il sindaco Giovanni Agresti, ieri trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Formia a seguito di un sinistro stradale che lo ha visto finire con la propria autovettura contro due auto in sosta mentre si stava recando in municipio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è che il sindaco abbia accusato un malore e per questo avrebbe sbandato.





Dopo il passaggio al pronto soccorso il sindaco è stato ricoverato presso quello di terapia intensiva per rimanere monitorato.

Già nel 2021 il primo cittadino aveva avuto problemi di salute ed era stato costretto a rimanere lontano dalla macchina amministrativa per qualche mese.