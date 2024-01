Confcommercio e Banca Popolare di Fondi, le agevolazioni per gli associati

Importante appuntamento presso la sede di Gaeta della Confcommercio Lazio Sud, in via Montegrappa. Confcommercio Lazio Sud Gaeta ha incontrato la Banca Popolare di Fondi per illustrare i vantaggi che l’istituto di credito riserva loro.

Presenti per Confcommercio oltre all’intero Consiglio Direttivo di Gaeta i vertici dell’Associazione: il Presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, il Vice Presidente Confcommercio Lazio Sud con delega all’Amministrazione Vincenzo Di Lucia, il Vice Presidente Confcommercio Lazio Sud con delega al coordinamento sedi territoriali del sud pontino Antonio Lungo, il Vice Presidente Confcommercio Lazio Sud con delega all’organizzazione e allo sviluppo associativo Giovanni Orlandi, il Direttore Generale Confcommercio Lazio Sud Salvatore Di Cecca.





A rappresentare la Banca Popolare di Fondi il Dott. Paolo Testa, Capo Area Sud – Responsabile del coordinamento territoriale delle Filiali di Formia, Gaeta, Scauri, Itri, Frosinone, Ceccano e Pico -, il Dott. Giuliano Rea, Responsabile della Rete Commerciale, Maria Lorello direttrice della Filiale di Gaeta e il Dott. Silviano Di Pinto della pmi Servizi & Soluzioni service partner Banca Popolare di Fondi per le garanzie pubbliche.

Il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Gaeta Reale ha aperto i lavori dopo aver fatto gli onori di casa: “La giornata odierna rappresenta un momento fondamentale della vita associativa poiché siamo qui per scoprire i vantaggi che il rapporto di collaborazione con la Banca di Fondi riserva a tutti gli iscritti di Confcommercio”.

“Un vantaggio e un supporto di rilievo per gli iscritti a Confcommercio, che pone in risalto ancora una volta la qualità delle sinergie messe in campo a tutela e supporto degli associati, i quali potranno accedere ai finanziamenti per la loro attività e al fondo di garanzia. La convenzione a loro riservata fornisce una completa assistenza, a partire dal momento della richiesta del finanziamento sino all’erogazione.

Un’azione concertata con l’istituto di credito che ringraziamo della collaborazione e che servirà a fornire tutti gli strumenti adeguati a implementare la presenza sul territorio degli attori economici e lo sviluppo di nuove traiettorie commerciali. A giovarne, quindi, è l’intero comprensorio su cui ricadranno i benefici di nuove realtà pronte a muoversi nel panorama imprenditoriale con offerte diversificate. In quest’ottica, prosegue l’impegno di Confcommercio al fianco di commercianti e cittadini. Continuiamo su questa strada”.

Parola dunque al dott. Paolo Testa che ha spiegato il dettaglio dell’operazione: “Il nostro istituto, ha voluto dedicare una speciale iniziativa in sostegno dell’economia e dei commercianti associati a Confcommercio. Parliamo dell’accesso al credito attraverso l’utilizzo delle garanzie pubbliche offerte dal Fondo di garanzia per le pmi, strumento che permette a tutte le aziende, anche alle startup, ovvero a quelle aziende appena create, a cui mancano i classici due bilanci da presentare, di accedere, in maniera più agevole, al credito bancario. Con il rinnovo anche per il 2024 della convenzione Confcommercio Lazio Sud/Banca Popolare di Fondi, abbiamo pensato ad uno strumento agile con condizioni particolari dedicate agli associati Confcommercio”.

Sono seguiti gli interventi del Dott. Giuliano Rea, Responsabile della Rete Commerciale della Banca Popolare di Fondi, e del Dott. Silviano Di Pinto della pmi Servizi & Soluzioni – service partner Banca Popolare di Fondi per le garanzie pubbliche – che hanno spiegato nel dettaglio il funzionamento, le opportunità e gli impatti di carattere operativo del Fondo di Garanzia per le PMI.