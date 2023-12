Rapina in banca a Fondi, ma le casse non si aprono: banditi a mani vuote

Rapina in banca fallita, a Fondi. Si è registrata intorno alle 12 di giovedì presso il Monte dei Paschi di Siena, dove si sono introdotti due banditi dai volti travisati, prima di entrare in azione riusciti a confondersi tra i clienti.

Taglierino alla mano, tradendo un presumibile accento campano hanno intimato al personale di consegnare tutto il denaro presente, ma non avevano fatto i conti con le casse a chiusura temporizzata, apribili solo in orari convenuti. I soldi potevano essere presi solo dopo un lento conto alla rovescia, equivalente a una prolungata e rischiosa permanenza dentro la filiale assaltata. Motivo per cui ad un certo punto i rapinatori hanno fatto dietrofront, dileguandosi a mani vuote.





Lanciato l’allarme, sono stati attivati servizi di controllo interforze, ma non hanno dato i frutti sperati. Nessuna traccia, dei malviventi, forse attesi all’esterno da un complice. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato locale, entrati in scena anche con gli specialisti della scientifica.