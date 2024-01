Nuova rapina in banca a Fondi: bottino da oltre 50mila euro

A circa un mese di distanza dalla precedente, a Fondi è andata in scena una nuova rapina in banca. E questa volta i banditi non sono fuggiti a mani vuote: hanno arraffato più di 50mila euro.

Sono entrati in azione intorno alle 15.30 di mercoledì nella filiale della Banca di credito cooperativo del Circeo, a volto scoperto, armati di coltello e taglierino. In quei momenti nell’istituto si trovavano sei dipendenti e un’addetta alle pulizie, rimasti in balìa dei malviventi per circa mezz’ora.





Gli autori del colpo prima hanno depredato il bancomat, poi hanno atteso l’orario di apertura per fare lo stesso con le casse automatizzate, che invece nella rapina precedente non si erano aperte per tempo. A seguire si sono dileguati, probabilmente a bordo di un mezzo condotto da un complice e dirigendosi verso l’Appia.

Sulla rapina indagano gli agenti del Commissariato cittadino, che oltre ad effettuare un sopralluogo in banca con l’ausilio degli specialisti della polizia scientifica stanno passando pazientemente al vaglio i filmati immortalati dalle telecamere dell’istituto di credito, degli esercizi nei paraggi e del Comune. Da quanto si apprende, due dei rapinatori avrebbero tradito un accento apparentemente romano, mentre il terzo protagonista dell’irruzione a mano armata sembrava dell’est Europa.