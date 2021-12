Sulle tracce della presenza ebraica nel sud del Lazio: l’evento domenica a Fondi

L'evento è organizzato dalla Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud e patrocinato dal Comune di Fondi e Pro Loco: ore 10,00 domenica 5 dicembre presso l'Auditorium comunale “Sergio Preti”

Prosegue il tour sul territorio, dell’iniziativa culturale itinerante fortemente voluta e realizzata da Confcommercio Lazio Sud Priverno.

Domenica 5 dicembre, l’evento culturale farà tappa a Fondi, dove si parlerà, in una tavola rotonda, dell’importanza del dialogo fra diverse culture. Nel corso della giornata è prevista la visita al Quartiere Ebraico e al Museo del Medioevo Ebraico presenti nella città di Fondi.





Un’iniziativa dalle lodevoli finalità culturali, alla quale hanno dato il loro sostegno e la loro partecipazione il Comune di Fondi e la Pro Loco Fondi.

Lepinia Ebraica vuole essere, anche, uno strumento per il rilancio del turismo legato all’enogastronomia, alla storia, alle tradizioni, che testimoniano la presenza della cultura ebraica sui nostri territori. Un appuntamento da non perdere, per un tour itinerante nei luoghi e tra la cultura del mondo ebraico.

Questo il programma: ore 10.00 – Incontro tra culture: il dialogo. Auditorium comunale Complesso San Domenico Fondi, Largo Luigi Fortunato.

Relatori: Alex Zarfati, presidente Progetto Dreyfus; Massimo Finzi, consigliere comunità ebraica di Roma; Giovanni Pesiri, storico; Stefania Di Benedetto, ricercatrice. Moderatore Gaetano Orticelli presidente Pro Loco Fondi.

Saluti: Beniamino Maschietto sindaco di Fondi e Vincenzo Carnevale, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Fondi.

Ore 11.30 – Visita guidata antico Quartiere Ebraico e Museo del Medioevo Ebraico.

Lepinia Ebraica, un’idea nata dalla passione per la cultura ebraica della presidente Anna Rita Fantozzi della Confcommercio Lazio sud Priverno. I partecipanti saranno accolti dal presidente Enzo Di Lucia della Confcommercio di Fondi.

La partecipazione è gratuita e l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di green pass.