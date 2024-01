Auto danneggiate nella notte, scattano due denunce

Il 14 gennaio a Priverno, durante la nottata un cittadino classe 2000, nel transitare con la sua autovettura unitamente a un suo amico classe 2002 nei pressi di un distributore di benzina, notava due individui fermi a piedi sul bordo della strada che con un oggetto avevano danneggiato la sua autovettura colpendola all’altezza del faro anteriore destro.

L’immediato intervento del personale dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, ha

consentito di identificare e deferire in stato di libertà due cittadini il primo classe 96

residente a Latina, ma di fatto domiciliato a Priverno, il secondo classe 73 residente a Sonnino entrambi per danneggiamento aggravato, mentre il soggetto classe 96 è stato denunciato anche per porto abusivo di arma.





A seguito dei fatti i militari hanno deciso di procedere anche ad una perquisizione personale e domiciliare nei confronti degli interessati sequestrando: una tanica in plastica trasparente utilizzata per danneggiare l’auto e, occultata nella tasca sinistra del giubbotto del 28enne, una roncola della lunghezza totale di 37 centimetri e lama di 25 centimetri.

Prima del fatto menzionato i militari accertavano come poco prima, a Priverno, veniva

danneggiata una altra autovettura presso un altro distributore di benzina.

Nella circostanza si appurava che un veicolo guidato da cittadino del posto classe 87

veniva danneggiata mediante il lancio di un’accetta.

Al vaglio ci sono i sistemi di videosorveglianza dei distributori di benzina per verificare la connessione tra i due eventi e l’eventuale responsabilità dei due soggetti

menzionati.