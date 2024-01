Cimitero di Itri, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla società Edilservizi Srl, gestore del cimitero comunale di Itri, dopo che la stessa aveva impugnato la sentenza del Tar del Lazio che aveva rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Itri con ad oggetto l’intimata restituzione dei resti mortali di alcuni defunti ad una famiglia itrana che li rivendicava per spostarli in altro luogo.

Con la sentenza n. 11310/2023 il Consiglio di Stato respinge quindi l’appello della Edilservizi Srl ritenendo che il Comune di Itri abbia voluto assicurare “la corretta collocazione di spoglie mortali una volta rimosse dalla loro collocazione originaria. Il che rientra pienamente nei compiti di vigilanza (anche) sul corretto svolgimento del servizio. Con ciò, rileva anche il Collegio, tutelando anche quel valore morale immanente al senso di civiltà della propria collettività che è la pietas per i defunti, che non tollera, per ragioni prima etiche e di opportunità e poi di diritto, l’esercizio di una sorta di ius retentionis sui resti mortali di due defunti, a discapito dei familiari anche qualora ritenuti, a torto o a ragione, in tutto o in parte inadempienti rispetto a qualsivoglia tipologia di obbligazione pecunaria2.

Tale sentenza entra nel merito solo della parte morale dell’accaduto, stabilendo espressamente che il conguaglio sarà “da calcolarsi in funzione di quanto sarà stabilito con la sentenza definitiva che sarà emessa dal Tribunale civile di Cassino”.