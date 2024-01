Discarica abusiva nell’area protetta, sigilli a Sabaudia

Nell’ambito di una mirata operazione di polizia ambientale, personale militare della Delegazione di Spiaggia di Sabaudia, dipendente dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, congiuntamente al personale tecnico dell’Arpa Lazio e personale del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’Asl di Latina, ha proceduto al sequestro penale di una discarica abusiva a cielo aperto dislocata su un terreno privato ad uso azienda agricola, situata nel territorio comunale di Sabaudia – in località Mezzomonte – e ricadente in Zona di Protezione Speciale dell’Ente Parco del Circeo, articolazione della “Rete Natura 2000”.

L’operazione di polizia portata a termine, originata da una dedicata attività info-investigativa svolta nelle funzioni delle competenti azioni di vigilanza e controllo sul territorio in materia ambientale dal personale della Guardia costiera, incentrata sul contrasto delle attività illecite di gestione dei rifiuti, ha consentito il sequestro penale di due distinte aree su un terreno agricolo, non recintato e liberamente accessibile, per un totale di 235 metri quadrati, adibite a discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi di vario genere abbandonati e depositati in maniera incontrollata, compresa una carcassa di un’automobile, materiale ferroso e plastico, per un totale di circa 200 metri cubi. Il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per violazione alle norme del Testo Unico Ambiente.