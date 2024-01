Cedimento argine, si punta a riaprire con limitazioni via Ponte Rosso

Ripristino nei tempi più rapidi della viabilità in via Ponte Rosso a Terracina e nello stesso tempo impegno e disponibilità della Regione ad intervenire nell’immediato insieme all’Amministrazione Comunale dopo il cedimento dell’argine che si è verificato nella giornata di domenica nel tratto di strada fino all’intersezione con via Pantanelle. È quanto emerge dopo il sopralluogo eseguito dai tecnici della Regione Lazio già nella giornata di ieri grazie all’intervento dell’Assessore Regionale all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo e all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi. È proprio con il fondamentale supporto della Regione che si procederà quanto prima ai lavori necessari.

Nel frattempo il Comandante della Polizia Locale Michele Orlando, una volta ottenuta dall’ufficio tecnico comunale la necessaria delimitazione con barriere fisse dell’area in cui si è verificato il cedimento, emetterà un’ordinanza di riapertura del tratto di Via Ponte Rosso con il restringimento della carreggiata e limitazioni di peso, che non comporterà alcuna sostanziale variazione alla viabilità considerato che la strada interessata è già a senso unico.





«La riapertura parziale al transito della strada è solo un primo passo, necessario per limitare il disagio dei nostri concittadini. Il nostro obiettivo è il ritorno alla normalità. Nel frattempo ci faremo carico, nei limiti delle risorse finanziarie, del monitoraggio dei fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il nostro territorio per comprendere quali azioni di prevenzione possano servire a contrastare nuove situazioni di pericolo», ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Ci siamo mossi nell’immediato attivando tutte le procedure necessarie. Voglio ringraziare gli interventi determinanti dell’Assessore Elena Palazzo, che si è immediatamente messa a disposizione, e dell’Assessore Manuela Rinaldi, che ha organizzato subito il sopralluogo in via Ponte Rosso. Ringrazio anche il Comandante della Polizia Locale Michele Orlando per il grande lavoro fatto e per essersi immediatamente attivato per trovare la soluzione più rapida a beneficio dell’intera Comunità», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.