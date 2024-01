Cede l’argine del canale, disagi su via Ponte Rosso

Ieri, probabilmente anche a causa della costante e abbondante pioggia caduta, sono stati segnalati disagi e danneggiamenti a Terracina, in particolar modo lungo la strada che costeggia il canale.

Si parla di via Ponte Rosso, nel tratto di strada fino all’incrocio con via Pantanelle. L’argine del canale è ceduto e la strada si è in parte distaccata frantumando l’asfalto nella parte più prossima al corso d’acqua.





Il Comune, in un post sui propri profili social spiega che è già a caccia delle cause del problema auspicando una collaborazione tra gli enti interessati.