Auto contro un albero sull’Appia, giovane muore mentre va al lavoro

Incidente stradale con esiti mortali, a Latina. Si è verificato sabato mattina lungo l’Appia, vedendo perdere la vita un 21enne del capoluogo, Eliseo Lucci, deceduto sul colpo.

Il giovane era al voltante di una Fiat Punto, stava andando al lavoro, quando per cause in corso di accertamento formale da parte delle autorità il veicolo è finito fuori controllo, invadendo l’altra corsia e finendo la propria corsa contro un albero, un pino. Nulla da fare, come accennato, per salvarlo.





Ad occuparsi dei rilievi per l’esatta ricostruzione dell’accaduto, i carabinieri.