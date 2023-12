Arsenico nell’acqua a Cori, fenomeno rientrato

C’è voluto un intervento urgente, da parte dei tecnici di Acqualatina, per far tornare l’acqua potabile a Cori dopo che i valori dell’arsenico avevano superato i limiti di legge a causa di una prematura usura delle membrane dell’impianto di dearsenificazione a servizio del territorio comunale.

“Non appena ricevuto l’alert dal sistema di telecontrollo dell’impianto, Acqualatina – hanno spiegato in una nota – ha subito comunicato il tutto al Sindaco Mauro De Lillis, affinché potesse emettere, come da prassi, un’ordinanza per il divieto dell’uso dell’acqua per scopi potabili”.





I lavori, fatti quasi a tempo di record, hanno permesso di far rientrare il fenomeno già entro la mattinata del 24 dicembre scorso.