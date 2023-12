Latina, apre il dormitorio invernale: 60 posti letto disponibili

A Latina è operativo da giovedì sera il dormitorio invernale, situato nella tensostruttura dell’arena Prampolini, con accesso dal lato destro dello stadio Francioni. Ci sarà posto per 60 persone, che potranno trovare riparo dalle fredde temperature di questi giorni per la notte.

“Ringrazio la Croce Rossa, che si è occupata dell’allestimento della struttura, e la cooperativa Astrolabio che avrà invece il compito della gestione del dormitorio”, dichiara il sindaco Matilde Celentano. “Sei operatori lavoreranno affiancati da volontari che si alterneranno seguendo dei turni, per garantire la migliore assistenza agli ospiti. Il servizio sarà attivo fino al 31 marzo, tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 9. Chi arriverà verrà accolto, identificato e accompagnato ad usufruire delle docce nella struttura adiacente all’impianto di basket denominato Palaceci. Agli ospiti, inoltre, verrà offerta una bevanda calda la sera prima di andare a dormire e la colazione la mattina. Questo servizio, pensato per le fredde temperature invernali, si aggiunge a quello attivo tutto l’anno del dormitorio di via Villafranca che è stato recentemente oggetto di un restyling ad opera dell’amministrazione comunale. A quattro donne, inoltre, abbiamo offerto un alloggio temporaneo nell’ambito di un progetto di reinserimento sociale e lavorativo che prevede un percorso di vita indipendente”.