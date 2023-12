Beccato in auto con la droga, finisce ai domiciliari

Nella decorsa notte, in Priverno, lungo la NSA 699 Abbazia di Fossanova all’altezza del km. 16,100, una gazzella del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina e della Stazione di Terracina, impegnata in servizio di controllo del territorio, ha sottoposto a controllo della circolazione stradale un 36enne di Sonnino a bordo di un’autovettura in transito proveniente da Frosinone.

Alla vista dei militari l’uomo si è mostrato in forte stato di agitazione, ragion per cui è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale, nel corso della quale, occultato nel vano centrale ove è posto il bracciolo, sulla sua persona ed in una borsa posta nel bagagliaio posteriore, sono stati rinvenuti grammi 61 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in parte divisa in dosi, grammi 15 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un bilancino di precisione.





Successivamente l’atto è stato esteso al suo domicilio ove sono stati rinvenuti ulteriori grammi 80 circa di hashish e vario materiale per il confezionamento. In relazione a quanto sopra l’uomo, d’intesa con il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Latina, con cui gli operanti hanno agito in stretta sinergia, è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari in Sonnino presso il proprio domicilio, in attesa della relativa convalida.