Investita un mese e mezzo fa, morta a Latina signora di Santi Cosma a Damiano

Non ce l’ha signora di 76 anni. È stato questo il tragico epilogo che ha visto protagonista la donna di Santi Cosma e Damiano che da circa un mese e mezzo era ricoverata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La 76enne, era rimasta vittima di un singolare investimento in via Francesco Baracca nella zona di Campomaggiore. Stando alle ricostruzioni di quei fatti, l’anziana sarebbe inciampata sul marciapiede cadendo rovinosamente in strada e venendo contestualmente investita da un’auto in transito.





Nei giorni scorsi la tragica notizia del decesso.