Latina, ancora controlli interforze nel quartiere Nicolosi

Nel pomeriggio di venerdì la Questura di Latina ha nuovamente coordinato un servizio straordinario interforze targato ‘Alto impatto’, “finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali in questo capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante, Polizia Amministrativa, Squadra Mobile, Polizia Stradale, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Unità Cinofile di Nettuno – d’intesa con gli equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale e con il supporto di operatori specializzati dell’Azienda Sanitaria Locale, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere Nicolosi, dove sono segnalate condotte illecite e la presenza di persone in stato di ubriachezza che sovente provocano turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.





Nella circostanza gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 156 persone, di cui 40 straniere e controllare 67 veicoli, che hanno prodotto 7 contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e/o droga, controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari e controllati 5 esercizi commerciali, significando che nei confronti di uno di questi è stata contestata un’infrazione.

Una persona è stata segnalata all’autorità amministrativa in quanto trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente, mentre un secondo individuo sarà deferito alla Procura della Repubblica per furto.

Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo.