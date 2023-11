In auto con 120 grammi di cocaina, 45enne arrestato a Latina

Parallelamente alle attività targate “Alto Impatto”, la polizia di Latina continua a favorire specifiche attività investigative finalizzate all’individuazione delle reti di spaccio di droga. A tal riguardo, nella serata di giovedì ha tratto in arresto un 45enne.

I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati nel monitoraggio di alcune aree dove sono soliti incontrarsi soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, hanno notato un individuo a bordo di un’autovettura procedere ad un’andatura estremamente rallentata, destando il sospetto che fosse alla ricerca di qualcuno.





È stato quindi ritenuto opportuno procedere al controllo dell’uomo, il quale è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di cocaina e circa 10 grammi di cannabinoidi. Immancabile, a quel punto, l’arresto in flagranza del 45enne, in attesa dell’udienza di convalida posto ai domiciliari.