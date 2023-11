Furto e ricettazione di un assegno, due denunciati dalla polizia

Nel pomeriggio di venerdì la polizia ha denunciato in stato di libertà due persone residenti nel Sud pontino, accusate di furto e ricettazione di un assegno bancario del valore di 1.500 euro.

In particolare gli operatori della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Gaeta, a seguito della denuncia della vittima, hanno posto in essere una immediata attività investigativa che, attraverso numerosi riscontri effettuati incrociando le informazioni contenute nelle banche dati in uso alla polizia, nonché dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale depredata e dell’istituto di credito dove il titolo era stato incassato, consentiva di identificare i due responsabili dei reati.





Pertanto, alla luce delle risultanze investigative emerse, acquisita la querela del titolare dell’attività commerciale, i due soggetti venivano deferiti in stato di libertà, uno per il reato di furto e l’altro per il reato di ricettazione.