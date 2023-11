Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri di Aprilia, insieme ad una da una Squadra dei Vigili del Fuoco di Latina, sono intervenuti in località Giulianello del Comune di Cori, per il danneggiamento e conseguente incendio di un distributore automatico di sigarette.

Grazie all’immediato intervento dei militari e dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni al self service. In corso accertamenti per capire la natura dell’incendio.