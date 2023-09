Minacciano un uomo con una scacciacani: denunciati due romeni

Il 19 Settembre 2023, a conclusione degli accertamenti, militari del Comando Stazione Carabinieri di Cori deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, due uomini di nazionalità rumena, residenti nelle Province di Latina e Roma, resisi responsabili del reato di minaccia aggravata in concorso con l’uso di un’arma ai danni di un cittadino italiano.

In particolare, i soggetti stranieri con l’intento di intimorire il malcapitato per pregressi fatti tra questi, lo cercavano per le vie di questa località Giulianello e lo rintracciavano presso un esercizio pubblico del posto, ove incuranti della presenza di altri avventori, con fare minaccioso lo avvicinavano e gli intimavano, anche con l’uso di una pistola, che solo dai successivi accertamenti è risultata essere una “scacciacani” priva del tappo rosso, di non continuare con la propria condotta, a loro dire non in linea con i propri canoni.