Giallo sui presunti sette spari a Terracina, indaga la Polizia

Spari in una zona residenziale di Terracina. È questa la denuncia che è arrivata lunedì alle forze dell’ordine da alcuni residenti che hanno portato gli agenti della Polizia a intervenire per i rilievi anche con gli uomini della scientifica.

Il tutto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di di lunedì in quello che una volta era un noto locale in via delle Arene.





Alcuni residenti allarmati dai colpi avrebbero affermato di aver sentito diversi spari, probabilmente sette, in quella struttura abbandonata che da anni viene considerata una sorta di zona franca, soprattutto legata allo spaccio di droga. Indagini serrate dalla Polizia di Terracina.

Gli agenti, una volta sul posto hanno individuato dei fori sui vetri compatibili con quelli dei proiettili, ma non sono stati ritrovati bossoli, il che non può far dedurre che siano collegabili alla denuncia lanciata da diverse persone della zona che hanno sentito le varie esplosioni