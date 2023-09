Malore in mare, dramma a Latina: muore un’anziana

Il corpo di un’anziana di 67 anni è stato recuperato in mare. Un drammatico rinvenimento avvenuto nella tarda mattinata di martedì a Latina, all’altezza di un tratto di spiaggia libera in prossimità di Foce Verde.

Secondo le ricostruzioni a caldo, poco prima la donna era stata colta da un malore fulminante, collassando in acqua. Trasportata a riva dopo l’allarme lanciato da un bagnante, non dava segni di vita. I soccorritori del 118 sopraggiunti l’hanno sottoposta a ripetute manovre di rianimazione, nelle vicinanze si è calata l’eliambulanza Pegaso, ma non c’era già più niente da fare.





Oltre ai sanitari, hanno operato sul posto i poliziotti della squadra Volante e i militari della guardia costiera.