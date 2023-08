Ondate di calore, da oggi bollino “giallo” per Latina

Si sapeva che con il Ferragosto, era in arrivo un nuovo innalzamento delle temperature a causa del ritorno sulla penisola italiana del caldo africano.





Il centro Italia torna ad essere nella morsa del caldo, ma non tutte le zone vengono colpite allo stesso modo. Per il territorio della provincia di Latina, oggi è la prima giornata da “bollino giallo” come reso noto dal Ministero della Salute.

Previsti per la giornata di quest’oggi 34 gradi che percepiti sembreranno leggermente di più.

Anche nei giorni successivi la situazione dovrebbe rimanere abbastanza stabile. Torna l’estate con essa il caldo, ma con temperature e percezione del calore che, almeno per ora, nulla avrebbero a che vedere con quelle avute nel mese di luglio.