Incendio in via Fosso Calbrese, distrutta una casa e un capannone

Incendio in una casa a Fondi, un’esplosione ha innescato un secondo rogo in un capannone. Il tutto è stato registrato sabato, quando, i mezzi di soccorso si sono dovuti impegnare per far fronte a due incendi in contemporanea a poche decine di metri l’uno dall’altro in via Fosso Calabrese.

Intorno alle 13 si è issata una importante colonna di fumo nero ben visibile da vari punti della Piana di Fondi.





Sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco, i Falchi della Protezione Civile, gli agenti del Commissariato di Fondi e gli uomini del 118. Le fiamme sarebbero partite per motivi accidentali. Non sono state registrate persone ferite