Ristorante a fuoco a Latina, pesanti danni al “Casale rosa”

Poco dopo le 10 di martedì, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel capoluogo a seguito segnalazioni giunte al 112 riguardo un incendio. Sul posto, gli intervenuti constatavano la presenza di un rogo che stava coinvolgendo una struttura adibita ad attività di ristorazione, il “Casale rosa”.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, mediante l’intervento complessivo di tre squadre e due autobotti per un totale di circa 20 operatori, valse a contenere i danni. All’arrivo degli specialisti dell’antincendio, le fiamme erano generalizzate e stavano interessando sia l’area esterna, costituita da una tettoia in legno, che la struttura principale.





Successivamente, si è proceduto a un controllo tecnico della scena con personale del Nucleo investigativo antincendio territoriale per verificare la possibilità di accertare l’origine delle cause dell’accaduto, al momento in fase di accertamento.

In seguito a tale evento, a scopo cautelativo a tutela della pubblica e privata incolumità, il ristorante è stato reso inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto, anche personale della polizia.