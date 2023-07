Minturno, il convegno sulle Marocchinate organizzato da FdI

Successo per il convegno sulle Marocchinate organizzato da Fratelli d’Italia Minturno. L’incontro, promosso dai dirigenti Smith, Messore e Moccia, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini e di diversi rappresentanti degli istituti scolastici del territorio, tra cui l’emerito preside Graziosetto, i presidi Graziano e Polidoro, le professoresse Cappuccia e Persichino.

“Tra gli interventi – riportano da FdI – sono stati molto apprezzati quelli del dottor Emiliano Ciotti, presidente dell’Associazione nazionale vittime delle marocchinate, che ha commosso i presenti raccontando aneddoti e particolari delle marocchinate, quello del senatore Calandrini che, seppur assente per motivi istituzionali, ha voluto rimarcare il proprio apprezzamento all’iniziativa e la piena condivisione, ribadendo che oggi più che mai appare necessaria un’opera di verità e approfondimento per far luce sulle tante pagine di storia volutamente occultate. Altri interventi molto applauditi sono stati quelli del capogruppo di Fratelli d’Italia Minturno avvocato Pino D’Amici, che ha anche portato i saluti degli altri componenti del partito minturnese assenti per motivi familiari, del componente dell’assemblea nazionale Livio Pentimalli, della coordinatrice di Gioventù Nazionale Minturno Silvia Tartaglia e del delegato alla Memoria storica del Comune di Minturno Mirco Mendico, che ha assicurato la massima collaborazione per una memoria condivisa. Applauditissimo l’intervento iniziale dell’imprenditrice Elisabetta Smith, che ha parlato delle precise responsabilità degli alleati in merito a questa tristissima vicenda che ha visto eccidi e stupri coperti da una vergognosa coltre di silenzio”.

“L’evento – moderato dal dirigente cittadino Massimiliano Messore – fa parte di una serie di appuntamenti organizzati dalla sezione di Fratelli d’Italia Minturno”, sottolinea l’avvocato Marco Moccia, dirigente regionale del dipartimento professioni di Fdi. “Siamo orgogliosi per l’ottima riuscita della manifestazione, la copiosa partecipazione dei cittadini e di alcuni amministratori tra cui la dottoressa Barbara Sardelli ed il dottor Aristide Galasso, è un chiaro segnale dell’approvazione di cui godono le iniziative di Fratelli d’Italia, che a Minturno come in Italia è il partito della gente e della buona politica”.