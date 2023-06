Incidente mortale sulla Migliara 47, la vittima è un 38enne

E’ un operaio indiano di 38 anni residente a Sabaudia, l’ultima vittima delle strade della provincia di Latina. E’ morto in un incidente verificatosi venerdì pomeriggio lungo via Migliara 47, all’altezza di via Portosello. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con Una Toyota Yaris condotta da una 35enne del posto.

Nulla da fare per l’uomo, al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Sabaudia.