Incidente, nel pomeriggio di sabato, lungo l’Appia. Si è verificato nel territorio di Scauri di Minturno, all’altezza del pub “La Birretta”, vedendo scontrarsi per cause in corso di accertamento una motocicletta e una Fiat Panda. Illeso l’automobilista, è rimasto ferito il centauro. Un giovane, per quanto possibile stabilizzato dal personale del 118 giunto via terra e poi trasferito in eliambulanza in un ospedale di Roma.