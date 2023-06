Il castello di Fondi illuminato di rosso per sensibilizzare sulla donazione di sangue

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che ricorre il 14 giugno, il monumento simbolo della città di Fondi sarà illuminato di rosso.

Continua l’impegno dell’Avis e del Comune di Fondi, che ha patrocinato l’iniziativa di sensibilizzazione, volto a tenere alta l’attenzione della collettività verso questo semplice ma preziosissimo gesto di solidarietà.





Per ricordare che il sangue non viene prodotto in laboratorio e che con una sola sacca donata si possono aiutare ben tre persone, il Castello Caetani rimarrà illuminato di rosso fino al prossimo 18 giugno.

«Donare il sangue – ricordano il sindaco Beniamino Maschietto e il presidente dell’Avis comunale di Fondi Giovanni Terenzio – è un gesto veloce, indolore e gratuito ma prezioso e insostituibile. Non solo: è anche un gesto di altruismo e un dovere sociale perché ognuno di noi potrebbe averne bisogno».

A Fondi è possibile donare ogni sabato mattina o primo lunedì del mese al piano terra dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Fondi, dalle ore 7:30 alle ore 10:00. Prenotazione obbligatoria al numero 320-7670529.

La prossima iniziativa di sensibilizzazione e donazione, organizzata in collaborazione con il gruppo di motociclisti Fondi Bikers, è in programma il prossimo 3 luglio.