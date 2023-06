Lunedì il consiglio comunale a Gaeta, sette i punti all’ordine del giorno

Convocato dal presidente Davide Speringo, una nuova seduta del consiglio comunale di Gaeta.

Appuntamento con la massima assise civica lunedì 11 giugno alle 9 del mattino.





Ricco il calendario con ordine del giorno molto fitto fatto di ben sette punti.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Adempimenti art. 172 Lett. B) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito delle perpetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nelle sotto zone di P.R.G. “C3 Calegna”, “B5 Calegna”, nonché da destinare ad attività produttive e terziarie. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Bilancio di previsione 2023/2025.

2. Modifica Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale di soggiorno.

3. Approvazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – modifiche e integrazioni.

4. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30.04.2021. Integrazione.

5. Art. 82 T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Anni 2023-2025.

6. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione.

7. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).