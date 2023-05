Sperlonga Turismo si apre anche ai prodotti tipici: ecco la “fase 2”

Entra nella “fase 2” l’attività del Consorzio Sperlonga Turismo. Nella scorsa assemblea, il presidente, Leone Armando la Rocca, aveva annunciato grandi novità, a partire da un “allargamento” della base sociale del consorzio stesso, in modo da rappresentare meglio la realtà locale sotto tutti i punti di vista.

Ed ecco che la prima mossa arriva con tutto il significato di una svolta: l’ingresso nel Consorzio di una delle realtà che più stanno facendo conoscere le eccellenze agricole sperlongane in Italia e nel mondo. Si tratta della Cooperativa “La Flacca”, il cui presidente, Leone D’Onofrio, insieme a tutto il Cda dell’azienda, commenta così la scelta: “La nostra realtà è l’esempio lampante che se si ‘fa sistema’, si vince. Il nostro territorio ha prodotti eccellenti che nascono dalle fatiche di centinaia di agricoltori che mettono l’anima in quello che fanno, rappresentati degnamente in seno al nostro Consiglio di Amministrazione. E l’attività di Sperlonga Turismo non potrà che portare questo messaggio a tutti coloro che possono e vogliono visitare questi luoghi anche per il patrimonio enogastronomico”.





Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone Armando La Rocca, che vede l’ingresso di un socio di tale “peso”, come la conferma del nuovo cammino intrapreso dall’organizzazione.

“Salutiamo l’ingresso nel Consorzio della Coop La Flacca con grande gioia. L’apporto anche economico da parte della Cooperativa darà modo al Consorzio di lavorare con più slancio. Con il presidente D’Onofrio siamo in piena sintonia e sono fiducioso che la nostra attività di promozione potrà ora correre su nuovi binari, e mostrare al mondo che Sperlonga non è solo il Borgo e le sue spiagge, ma tanto, tanto altro. Come ad esempio le eccellenze prodotte nel nostro entroterra che la società Aop LUCE, Società Consortile Agricola per Azioni – di cui fa parte la Cooperativa – promuove a livello nazionale e nella grande distribuzione organizzata”.

Da poco, la Coop La Flacca ha completato un importante ampliamento dello stabilimento di via Campolombardo, dove ha concentrato tutta la produzione e il confezionamento. A breve la struttura sarà ultimata anche dal punto di vista energetico -con l’installazione di apparati per la produzione di energia rinnovabile e sostenibile- e dal punto di vista estetico, con una facciata spettacolare in linea con l’ambiente circostante. Forte anche il contributo della Coop sull’occupazione locale: nei magazzini, la maggior parte della forza lavoro è composta da giovani maestranze locali, vero orgoglio della realtà sperlongana.