Nuovo furto in chiesa a Minturno. Questa volta ad essere presa di mira è stata la chiesa di San Biagio a Marina di Minturno.

Due uomini, uno campano e uno residente a Latina ma originario di Frosinone sono stati poi fermati dagli agenti della polizia locale e devono rispondere di questo crimine.





I due, pare abbiano portato via dalla chiesa le offerte contenute in un candeliere che sarebbe stato forzato. Il contenuto, in termini economici, dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro.