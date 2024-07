Oltre tre anni di pena per dei furti, arrestata una 43enne

Nel pomeriggio di venerdì, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto una 43enne macedone residente in città. La donna è stata raggiunta da un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare,

Si tratta di una misura emessa della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova. La destinataria deve espiare 3 anni e 25 giorni di reclusione, poiché riconosciuta colpevole di furti commessi tra gli anni 2016 e 2019 a Genova.





Come disposto dall’autorità giudiziaria, espletate le formalità di rito l’arrestata è stata associata presso il proprio domicilio.